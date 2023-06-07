Иркутск
Профиль пользователя StBySt

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О себе

Меломан, музыка - сосок любимое хобби

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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