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Иркутск
Профиль пользователя Solier.Mort

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О себе

Люблю общаться с адекватными людьми и дискуссировать на различные темы, увлекаюсь писательством и интересуюсь творчеством других людей

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📚 Книги

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Улан-Удэ → пообщаться

Ищу адекватных людей для общения по интернету

Участие в других событиях

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Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Откликнулось 26 участников

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Общение, схожие интересы

Откликнулось 25 участников

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