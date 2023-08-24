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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя Solier.Mort
О себе
Люблю общаться с адекватными людьми и дискуссировать на различные темы, увлекаюсь писательством и интересуюсь творчеством других людей
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📚 Книги
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