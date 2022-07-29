Иркутск
Профиль пользователя Sheffield
О себе
Работаю удаленно в IT сфере, разрабатываю сайты. Путешествую, побывал в 20 странах. Имею опыт вождения мотоцикла в экстремальных условиях. Люблю интересное кино, музыку слушаю разную по настроению, иногда играю в видеоигры. В целом я разносторонне развитый человек, могу поддержать любую нескучную беседу или даже составить компанию.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Иркутск
Ищешь друзей и компанию в городе Иркутск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.