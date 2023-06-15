Иркутск
Профиль пользователя Scar
О себе
Не так давно вернулся к обычной жизни, приехал в новый для себя город, хочу сменить круг общения и ищу новых друзей
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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