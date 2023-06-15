Не так давно вернулся к обычной жизни, приехал в новый для себя город, хочу сменить круг общения и ищу новых друзей

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор 🎭 Театр

Иркутск → другое Хочу покататься по городу на самокате, но не с кем )

Иркутск → Другое Покатаемся на самокатах и выпьем пиво

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.