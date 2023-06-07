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Иркутск
Профиль пользователя Samsung_69

фото пользователя Samsung_69

О себе

Люблю активный отдых)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Иркутск → сходить на мероприятие

Пойдём в клуб, или послушать живую музыку)

маленькое фото пользователя Kristina21
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marfa

Иркутск → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, кто может мне получше показать город?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя AnasTasiYA8

Иркутск → прогуляться, перекусить

Встретиться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Angelina

Иркутск → прогуляться, перекусить

Предлагаю классно провести время

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kumite

Иркутск → прогуляться, перекусить

Сходить вместе в бар

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sega1993

Иркутск → прогуляться, перекусить

Пришлите погуляем по городу

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Leo777

Иркутск → прогуляться, перекусить

Пойдем, прогуляемся в кафе посидим, пообщаемся)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Olegator

Иркутск → прогуляться, перекусить

Прогулка по набережной, кино, театр, ночной клуб, боулинг

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя bansheezs

Иркутск → собрать компанию

Погулять по городу, поговорить на общие темы

Откликнулся 1 участник

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