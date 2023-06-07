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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя Samsung_69
О себе
Люблю активный отдых)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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