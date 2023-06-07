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Пойдём в клуб, или послушать живую музыку)

Погулять по городу, поговорить на общие темы

Прогуляться в центре, кто может мне получше показать город?

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