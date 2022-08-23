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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя rosesuprincess
О себе
Привет 👋 Я ищу живого, легкого общения 🌺 Так же ищу людей с Калининграда, либо тех кто мечтает там побывать и составит мне компанию в переезде 🥰 Буду рада встретиться за чашкой кофе, либо за бокалом хорошего пива 🚨
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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