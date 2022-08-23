О себе

Привет 👋 Я ищу живого, легкого общения 🌺 Так же ищу людей с Калининграда, либо тех кто мечтает там побывать и составит мне компанию в переезде 🥰 Буду рада встретиться за чашкой кофе, либо за бокалом хорошего пива 🚨