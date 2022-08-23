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Иркутск
Профиль пользователя rosesuprincess

фото пользователя rosesuprincess

О себе

Привет 👋 Я ищу живого, легкого общения 🌺 Так же ищу людей с Калининграда, либо тех кто мечтает там побывать и составит мне компанию в переезде 🥰 Буду рада встретиться за чашкой кофе, либо за бокалом хорошего пива 🚨

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Приглашаю на бокал вина 🍷🔥

Иркутск → прогуляться, перекусить

Идем развлекаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oksi0806

Иркутск → прогуляться, перекусить

Пошлите гулять?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Kumite

Иркутск → прогуляться, перекусить

Сходить вместе в бар

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alinchik777

Иркутск → прогуляться, перекусить

прогуляться повеселиться, пойти куда - нибудь тусить )

Откликнулся 1 участник

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