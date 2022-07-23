Иркутск
Профиль пользователя Rina18

фото пользователя Rina18

О себе

Приветствую живое общение. Люблю музыку и танцы.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Девчонки, давайте познакомимся, прогуляемся, поболтаем)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя milka.korovka
Иркутск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Ptica02
Иркутск → Другое

Просто комфортно провести время)

маленькое фото пользователя rosesuprincess
Иркутск → Другое

Идем развлекаться

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.