Иркутск
Профиль пользователя Ptica02
О себе
Учусь, работаю, люблю творчество, ездить куда-то, природу, вожу машину
Люблю сладкое и тактильность в общении с близкими людьми
Хочу попробовать найти подружку (19-23 года), чтоб было легко и комфортно общаться, чтоб чем-то была похожа со мной
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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