Иркутск
Профиль пользователя PixelRolle666

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О себе

Я не знаю что рассказать

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Предлогаю погулять сегодня пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Что для тебя красота?

маленькое фото пользователя Marfa
Иркутск → Другое

Прогуляться в центре, кто может мне получше показать город?

маленькое фото пользователя AnnaC
Иркутск → Другое

Посидеть в кафе, пообщаться, настолки, погулять

маленькое фото пользователя Kumite
Иркутск → Другое

Сходить вместе в бар

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