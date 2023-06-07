Иркутск
Профиль пользователя PinniPed

фото пользователя PinniPed

О себе

Аниме, АСМР, еда, сериалы, игры, иностранные языки, осознанное потребление и всё остальное

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя Eksa
Ижевск → Другое

Коты, геншин, мемы, бытие в 30 лет, все это можем иронично обсудить 😁

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