Иркутск
Профиль пользователя Oksi0806
О себе
Мне 23.живу в Иркутской области
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
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