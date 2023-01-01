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Иркутск
Профиль пользователя NurDenis

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О себе

Вот как порыв ветра. Бывает где-то замаячит отблеск маяка "Что-то новое" и моё внимание стремится туда.
Любознательность это я. Медицина, IT сфера, управление, инвестирование, производство какой-нибудь фигни для ЛЭП или чего-нить ещё - не важно, что именно. Важно как это сделано и как это работает!

Социальный психолог не проработавший ни дня. Фрилансер - разработчик сайтов. Не женат, да и не на ком пока что.

Как-то так

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять и посещать культур-мультур места Иркутска?

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