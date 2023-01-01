О себе

Вот как порыв ветра. Бывает где-то замаячит отблеск маяка "Что-то новое" и моё внимание стремится туда.

Любознательность это я. Медицина, IT сфера, управление, инвестирование, производство какой-нибудь фигни для ЛЭП или чего-нить ещё - не важно, что именно. Важно как это сделано и как это работает!



Социальный психолог не проработавший ни дня. Фрилансер - разработчик сайтов. Не женат, да и не на ком пока что.



Как-то так