Иркутск
Профиль пользователя nstty
О себе
люблю смотреть дорамы😁😁😁учусь на 2 курсе.
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 🏢 Работа 📺 Политика 💰 Бизнес
События пользователя
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