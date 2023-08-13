Иркутск
Профиль пользователя Nayan

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фото #2 пользователя Nayan

О себе

Живу в ситкоме о друзьях)

Из фишек нравится задавать ситуационные вопросы

Люблю погорланить, потому частенько устраиваю домашние концерты

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪩 Ночной клуб ✝️ Религия
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