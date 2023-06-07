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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя Nast_dev
О себе
Учусь на тестировщика по ручному тестированию. Увлечения : языки программирования java, javaScript, 3 d моделирование. Люблю читать книги фантастику. Обожаю выставку роботов.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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