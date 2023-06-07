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Иркутск
Профиль пользователя Nast_dev

фото пользователя Nast_dev

О себе

Учусь на тестировщика по ручному тестированию. Увлечения : языки программирования java, javaScript, 3 d моделирование. Люблю читать книги фантастику. Обожаю выставку роботов.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро

События пользователя

Иркутск → пообщаться

Пообщаться онлайн или встретиться вживую погулять ))

маленькое фото пользователя AntSG
маленькое фото пользователя Greatness
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маленькое фото пользователя angel_ros
маленькое фото пользователя Donik98
маленькое фото пользователя Albuina
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя prcfn

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу или просто приятно пообщаться 🦦🍂

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Kivi_huivi

Новый Уренгой → пообщаться

Заехала на вахту, есть куча свободного времени)). Давайте пообщаемся))

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Reygar

Санкт-Петербург → пообщаться

Кооп игры, аниме , музыка

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marinalnova

Москва → пообщаться

Давайте найдем общие интересы для общения , а возможно и для дружбы

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя ELINA95

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу общения,возможно с молодой мамой,делиться переживаниями и радостями)🫰

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя angel_ros

Иркутск → пообщаться

хочу просто поболтать с кем-нибудь на любые темы

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя 0ansty0

Оренбург → пообщаться

как же грустно общаться только с собой

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ksenia2204

Волгоград → пообщаться

Просто пообщаться на разные темы и найти подруг/подругу

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Linpupssi

Иркутск → пообщаться

Я из Забайкалья😅

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Bossavtocar

Новосибирск → пообщаться

Просто общение , а дальше видно будет.

Откликнулся 1 участник

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