⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иркутск

Иркутск
Профиль пользователя Mroof

фото пользователя Mroof
фото #2 пользователя Mroof

О себе

❌ненавижу тусовщиков и всех кто любит бухать курить и таскаться везде
✅ Видеоигры, аниме, музыка приветствуются

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Иркутск → пообщаться
Как же трудно искать друзей оказывается 🐾
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Иркутск

Ищешь друзей и компанию в городе Иркутск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.