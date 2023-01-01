О себе

Всем привет) Меня зовут Тихон и мне 22года, увлекаюсь музыкой(определённого чего-то нет, всем по немножку) плюс ко всему меломан. Обожаю прогулки и в принципе всё что связано с активным отдыхом, но и дома люблю посидеть, посмотреть кино или собрать компанию и поиграть в настолки.

Увлекаюсь авто, по большей части внешний и внутренний тюнинг+автозвук по классу SPL и SQ