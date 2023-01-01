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Иркутск
Профиль пользователя moon_lxst

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О себе

Всем привет) Меня зовут Тихон и мне 22года, увлекаюсь музыкой(определённого чего-то нет, всем по немножку) плюс ко всему меломан. Обожаю прогулки и в принципе всё что связано с активным отдыхом, но и дома люблю посидеть, посмотреть кино или собрать компанию и поиграть в настолки.
Увлекаюсь авто, по большей части внешний и внутренний тюнинг+автозвук по классу SPL и SQ

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🏫 Учеба

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Интересно пообщаться, погулять, может сходить куда нибудь перекусить-потусить

Иркутск → прогуляться, перекусить

Прилетаю в родной город, хочу найти новых людей и сходить в бар посидеть выпить

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Откликнулся 1 участник
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