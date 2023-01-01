⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иркутск
Иркутск
Всем привет) Меня зовут Тихон и мне 22года, увлекаюсь музыкой(определённого чего-то нет, всем по немножку) плюс ко всему меломан. Обожаю прогулки и в принципе всё что связано с активным отдыхом, но и дома люблю посидеть, посмотреть кино или собрать компанию и поиграть в настолки.
Иркутск
Профиль пользователя moon_lxst
О себе
Всем привет) Меня зовут Тихон и мне 22года, увлекаюсь музыкой(определённого чего-то нет, всем по немножку) плюс ко всему меломан. Обожаю прогулки и в принципе всё что связано с активным отдыхом, но и дома люблю посидеть, посмотреть кино или собрать компанию и поиграть в настолки.
Увлекаюсь авто, по большей части внешний и внутренний тюнинг+автозвук по классу SPL и SQ
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Иркутск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам