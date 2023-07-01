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Иркутск
Профиль пользователя Michaill

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О себе

Всем привет👋 Приветствую живое общение, встречи.
Работаю на любимой работе, хожу в тренажёрный зал, читаю книги, гуляю.
Мощно шарю в психологии.
Рост 175

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
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