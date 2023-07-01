Иркутск

Профиль пользователя Michaill

О себе Всем привет👋 Приветствую живое общение, встречи.

Работаю на любимой работе, хожу в тренажёрный зал, читаю книги, гуляю.

Мощно шарю в психологии.

Рост 175

Был в сети пару дней назад

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