Учусь на филологическом факультете, сейчас в академе, так что свободна практически всегда В последнее время стала читать зарубежную классику, но не против почитать что-то современное, если посоветуешь) Музыкальный вкус от Эминема до джазовых исполнителей, из русского слушаю Нойза, лампабикт, электрофорез, Наутилииус, весна в Сан-блико, но всегда есть настроение под Меладзе, Кирковова и Аллегрову пхпхпх) Я против войны и русского правления и хотелось бы, чтобы мое окружение разделяло это мнение Буду рада сходить в театр, планетарий, тематическое кафе, прикольный бар, та и вообще в любое интересное место❣️

Профиль обновлён 5 апреля 2023 г.

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