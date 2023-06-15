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Иркутск
Профиль пользователя Kristina21

фото пользователя Kristina21

О себе

Люблю слушать музыку нравиться я миломан слушаю любую музыку люблю ходить в клубы

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📚 Книги📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Kumite

Иркутск → прогуляться, перекусить

Сходить вместе в бар

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Samsung_69

Иркутск → сходить на мероприятие

Пойдём в клуб, или послушать живую музыку)

Откликнулся 1 участник

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