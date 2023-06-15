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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя Kristina21
О себе
Люблю слушать музыку нравиться я миломан слушаю любую музыку люблю ходить в клубы
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📚 Книги📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей
Участие в других событиях
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