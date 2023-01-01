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Иркутск
Профиль пользователя kiri2lova

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О себе

Привет! Я Саша, ищу новых друзей онлайн или оффлайн, сейчас я веб-разработчик, но раньше работала ассистентом хирурга-стоматолога. Родилась и выросла в Иркутске, позже переехала в Сочи 🙃сейчас я проездом в родном городе

Могу поддержать разговор о путешествиях, за этот год я пролетела тысячи километров 🌍

Люблю ходить в кино, читать, изучать и смотреть мемы с котами

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию девочек 💅🏼💅🏼💅🏼

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя rosesuprincess

Иркутск → прогуляться, перекусить

Приглашаю на бокал вина 🍷🔥

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя TaisiyaS

Иркутск → прогуляться, перекусить

Классно провести время

Откликнулся 1 участник

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