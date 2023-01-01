О себе

Привет! Я Саша, ищу новых друзей онлайн или оффлайн, сейчас я веб-разработчик, но раньше работала ассистентом хирурга-стоматолога. Родилась и выросла в Иркутске, позже переехала в Сочи 🙃сейчас я проездом в родном городе



Могу поддержать разговор о путешествиях, за этот год я пролетела тысячи километров 🌍



Люблю ходить в кино, читать, изучать и смотреть мемы с котами