⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иркутск
Иркутск
Привет! Я Саша, ищу новых друзей онлайн или оффлайн, сейчас я веб-разработчик, но раньше работала ассистентом хирурга-стоматолога. Родилась и выросла в Иркутске, позже переехала в Сочи 🙃сейчас я проездом в родном городе
Иркутск
Профиль пользователя kiri2lova
О себе
Привет! Я Саша, ищу новых друзей онлайн или оффлайн, сейчас я веб-разработчик, но раньше работала ассистентом хирурга-стоматолога. Родилась и выросла в Иркутске, позже переехала в Сочи 🙃сейчас я проездом в родном городе
Могу поддержать разговор о путешествиях, за этот год я пролетела тысячи километров 🌍
Люблю ходить в кино, читать, изучать и смотреть мемы с котами
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍿 Сходить в кино
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Иркутск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам