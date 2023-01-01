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Иркутск
Слушаю все жанры музыки, но предпочтения отдаю : рок(skillet, AC/DC), классика (Вивальди)
Иркутск
Профиль пользователя Ken_Ryuuguuji
О себе
Слушаю все жанры музыки, но предпочтения отдаю : рок(skillet, AC/DC), классика (Вивальди)
Играю в шахматы, учусь на повара
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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