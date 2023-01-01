Иркутск

Профиль пользователя Ken_Ryuuguuji

О себе Слушаю все жанры музыки, но предпочтения отдаю : рок(skillet, AC/DC), классика (Вивальди)

Играю в шахматы, учусь на повара

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