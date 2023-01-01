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Иркутск
Профиль пользователя Ken_Ryuuguuji

фото пользователя Ken_Ryuuguuji

О себе

Слушаю все жанры музыки, но предпочтения отдаю : рок(skillet, AC/DC), классика (Вивальди)
Играю в шахматы, учусь на повара

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Иркутск → пообщаться

Познакомиться с новыми, интересными, разносторонними людьми.

Иркутск → пообщаться

Ищу собеседника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 314 участников

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