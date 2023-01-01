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Иркутск
Профиль пользователя Jylia

фото пользователя Jylia

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

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События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Хочу завести друзей в новом городе

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Иркутск → пообщаться

Хочу стать твоим другом.

Откликнулся 1 участник

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