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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя Juli_ana
О себе
Люблю природу и старинные здания, красоту и гармонию)) Психология, астрология и всё что связано с пониманием людей и себя, и с трансформацией🙃
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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