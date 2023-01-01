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Иркутск
Профиль пользователя Juli_ana

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О себе

Люблю природу и старинные здания, красоту и гармонию)) Психология, астрология и всё что связано с пониманием людей и себя, и с трансформацией🙃

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться
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