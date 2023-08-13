Иркутск
Профиль пользователя Indigo_Kagenyki
О себе
Я меломан. Слушаю все, что звучит приятно.
Много читаю, пишу книгу и фанфики.
Люблю провести вечер на балконе с сериалом и кружкой ароматного чая.
Нравятся Дорамы, аниме, боевики и ужастики.
Обожаю ночные прогулки, но только с определёнными людьми.
Что-то пою, что-то рисую.
Рукоделие так же занимает большую часть моей жизни
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Иркутск
Ищешь друзей и компанию в городе Иркутск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.