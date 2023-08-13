Я меломан. Слушаю все, что звучит приятно. Много читаю, пишу книгу и фанфики. Люблю провести вечер на балконе с сериалом и кружкой ароматного чая. Нравятся Дорамы, аниме, боевики и ужастики. Обожаю ночные прогулки, но только с определёнными людьми. Что-то пою, что-то рисую. Рукоделие так же занимает большую часть моей жизни

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💕 Обсудить отношения

🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

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