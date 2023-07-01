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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя ICaTrInA
О себе
Хочу найти друзей и подруг.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие
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