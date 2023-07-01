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Иркутск
Профиль пользователя ICaTrInA

фото пользователя ICaTrInA

О себе

Хочу найти друзей и подруг.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Иркутск → пообщаться

Хочу стать твоим другом.

маленькое фото пользователя Jylia
Откликнулся 1 участник

Иркутск → пообщаться

Хочу найти друзей, с кем можно классно провести время и поговорить.

маленькое фото пользователя Love_TLI
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NikkiStarikova

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Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

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Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

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