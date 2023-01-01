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Иркутск
Профиль пользователя Hellcat_story

фото пользователя Hellcat_story

О себе

• Александра, занимаюсь биотестированиями

• С удовольствием порадуюсь за твои успехи или посочувствую в трудную минуту.

•Пиши если хочется чем-то поделиться, рассказать

• Люблю книги, кино, рисовать

• Отношений НЕ ищу

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Иркутск → пообщаться

Давайте просто поболтаем о книгах, о кинах ))

маленькое фото пользователя Franco_Tirador
Откликнулся 1 участник

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Друзья, давайте найдем уже друг друга

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Обсудить фильмы, книги

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Найти людей, с которыми можно поговорить по душам

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Какой твой любимый интересный факт?

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маленькое фото пользователя sevenseas

Москва → пообщаться

назови три своих любимых слова, и я напишу для тебя стихотворение 🌱

Откликнулись 3 участника

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Уральск → пообщаться

О чем молчат утки или темы, которые никто не обсуждает.

Откликнулся 1 участник

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