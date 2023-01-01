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Иркутск
• Александра, занимаюсь биотестированиями
Иркутск
Профиль пользователя Hellcat_story
О себе
• Александра, занимаюсь биотестированиями
• С удовольствием порадуюсь за твои успехи или посочувствую в трудную минуту.
•Пиши если хочется чем-то поделиться, рассказать
• Люблю книги, кино, рисовать
• Отношений НЕ ищу
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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