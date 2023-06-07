Иркутск
Профиль пользователя Fox588
О себе
Утречко, работаю вет фельдшером, являюсь счастливым обладателем кисты в мозге. Гуляю, пью, курю, матерюсь, нравятся ПК-игры, и настолки. +- знаю чего хочу от жизни)
Пишите, кусаюсь)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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