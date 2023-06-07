Утречко, работаю вет фельдшером, являюсь счастливым обладателем кисты в мозге. Гуляю, пью, курю, матерюсь, нравятся ПК-игры, и настолки. +- знаю чего хочу от жизни) Пишите, кусаюсь)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей

Иркутск → Другое Прогуляться в центре, кто может мне получше показать город?

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