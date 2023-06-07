Привет. Я Эсмира, но можно просто Эсса (звучит как пиво, я знаю, от туда кликуха пошла). Я вэб дизайнер-фрилансер, люблю вкусные заведения, новое и не обычное время препровождения, легкая на подъем в отношении путешествий, в разводе, очень прямолинейная, если что то не нравится говорю прямо и мне нравится когда ко мне такое же отношение. Первое время буду застенчивой , но застенчивость не моя черта характера, я очень открытая ищу прям заряженных и безбашенных подруг. Ну и мне 26😁

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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