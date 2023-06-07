Иркутск
Профиль пользователя Essa_9i
О себе
Привет. Я Эсмира, но можно просто Эсса (звучит как пиво, я знаю, от туда кликуха пошла). Я вэб дизайнер-фрилансер, люблю вкусные заведения, новое и не обычное время препровождения, легкая на подъем в отношении путешествий, в разводе, очень прямолинейная, если что то не нравится говорю прямо и мне нравится когда ко мне такое же отношение. Первое время буду застенчивой , но застенчивость не моя черта характера, я очень открытая ищу прям заряженных и безбашенных подруг. Ну и мне 26😁
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
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