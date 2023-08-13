Иркутск
Профиль пользователя Dyshaystsla

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фото #2 пользователя Dyshaystsla

О себе

Слушаю музыку всех жанров, обажаю сектор Газа😆, и Ненси выборочно

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Иркутск → пообщаться

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