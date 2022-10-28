Основы ворка по всем известным и не очень методам. Залетал в товарку, работал по дропшипингу, гнал трафик с тг вк. Ищу тех, кто хочет замутить что то годное и кому нужна команда. Открыт к новому, готов развиваться

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль

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