Иркутск
Профиль пользователя dodge
О себе
Основы ворка по всем известным и не очень методам. Залетал в товарку, работал по дропшипингу, гнал трафик с тг вк. Ищу тех, кто хочет замутить что то годное и кому нужна команда. Открыт к новому, готов развиваться
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Иркутск
Ищешь друзей и компанию в городе Иркутск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.