⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иркутск

Иркутск
Профиль пользователя DinaBashinova

фото пользователя DinaBashinova

О себе

Привет, меня зовут Дина, мне 21.

Два года назад я отчислилась с вуза, искала себя, работала то там, то тут, скиталась в общем.

И за это время я все меньше и меньше общалась с кем-то, сидела дома, и в соц сетях тоже особо ни с кем не общалась.

И вот сейчас я выхожу из зоны своего комфорта, начинаю проявляться, веду блог в инстаграме и хочу открыть свой женский клуб в Иркутске.

Я ищу здесь своего партнера. Девушку, которой тоже хочется ввязаться в эту авантюру💃🏻

Что важно: подойти к этому, как к своему детищу, проекту, которому придется уделять большое количество времени. Но при этом, сколько ты туда вложишь своего ресурса, тебе вернется в большем объеме, потому что мы будем проведить мероприятия, и сами же наполняться от этого энергией✨

Если интересно, пиши, все подробности обсудим лично 🫶🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры

События пользователя

Иркутск → другое

Ищу партнера для создания женского клуба

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Иркутск

маленькое фото пользователя AnasTasiYA8
маленькое фото пользователя RamaDobro
маленькое фото пользователя Dmitriy132
маленькое фото пользователя Oyun
маленькое фото пользователя Virgin12345
маленькое фото пользователя GorGor
маленькое фото пользователя Juli_ana
маленькое фото пользователя Daniell
маленькое фото пользователя Angel1980
маленькое фото пользователя Anastasia81
маленькое фото пользователя Marihka89
маленькое фото пользователя Scar
маленькое фото пользователя AnnaAnna
маленькое фото пользователя Mroof
маленькое фото пользователя Yurka_666
маленькое фото пользователя AldarTheBest
маленькое фото пользователя StasyaUU
маленькое фото пользователя Diego
маленькое фото пользователя Ptica02
маленькое фото пользователя GIBBONS
маленькое фото пользователя Olegator
маленькое фото пользователя Aesijvcs
маленькое фото пользователя Zakharov
маленькое фото пользователя Leo777
маленькое фото пользователя Maximize
маленькое фото пользователя dodge
маленькое фото пользователя PixelRolle666
маленькое фото пользователя Gullia

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам