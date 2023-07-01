Иркутск
Профиль пользователя DinaBashinova
О себе
Привет, меня зовут Дина, мне 21.
Два года назад я отчислилась с вуза, искала себя, работала то там, то тут, скиталась в общем.
И за это время я все меньше и меньше общалась с кем-то, сидела дома, и в соц сетях тоже особо ни с кем не общалась.
И вот сейчас я выхожу из зоны своего комфорта, начинаю проявляться, веду блог в инстаграме и хочу открыть свой женский клуб в Иркутске.
Я ищу здесь своего партнера. Девушку, которой тоже хочется ввязаться в эту авантюру💃🏻
Что важно: подойти к этому, как к своему детищу, проекту, которому придется уделять большое количество времени. Но при этом, сколько ты туда вложишь своего ресурса, тебе вернется в большем объеме, потому что мы будем проведить мероприятия, и сами же наполняться от этого энергией✨
Если интересно, пиши, все подробности обсудим лично 🫶🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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