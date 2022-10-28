Иркутск
Профиль пользователя Black77

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О себе

Любознательный,весёлый,отзывчивый,

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Я бы хотел погулять по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roz.en
Иркутск → Другое

Погулять по набережной, по городу в принципе

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