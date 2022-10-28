Иркутск
Профиль пользователя bkrz
О себе
Занимаюсь массажем, есть своя небольшая студия в центре 👐
Фотография, как основное хобби:)
В остальном, фильмы, сериалы, аниме, пк игры, настолки, просто гулять под музыку в ушах :) Люблю петь в машине или под чью-нибужь гитару 😅
Катаюсь на доске, на коньках.
Пью алкоголь очень очень редко, иногда курю кальян, никогда не курю сигареты.
Довольно лёгок на подъём) 😉
Профиль обновлён 29 января 2023 г.
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