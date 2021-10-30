Иркутск
Профиль пользователя bansheezs
О себе
Учусь играть на гитаре, нравится читать книги и общаться с интересными людьми)
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн
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