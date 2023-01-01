О себе

Хочется найти подругу, чтобы было комфортно общаться, можно было рядом расслабиться и хорошо проводить время.



Я 3д художник, хожу на занятия по пилону, люблю играть в компьютерные игры, еще я люблю смотреть аниме, сериалы, дорамы.



Я меломан, поэтому слушаю любую музыку, кроме Шамана)



Всегда рада пообщаться на любые темы