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Иркутск
Профиль пользователя Azure

фото пользователя Azure

О себе

Хочется найти подругу, чтобы было комфортно общаться, можно было рядом расслабиться и хорошо проводить время.

Я 3д художник, хожу на занятия по пилону, люблю играть в компьютерные игры, еще я люблю смотреть аниме, сериалы, дорамы.

Я меломан, поэтому слушаю любую музыку, кроме Шамана)

Всегда рада пообщаться на любые темы

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Хочется хорошо провести время)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roz.en

Иркутск → прогуляться, перекусить

Погулять по набережной, по городу в принципе

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → пообщаться

Ищу ленивую подружку 😄🌸

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя romanovva

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя milka.korovka

Иркутск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу или просто приятно пообщаться 🦦🍂

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Essa_9i

Иркутск → прогуляться, перекусить

Сходить туда где вкусный кофе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ptica02

Иркутск → прогуляться, перекусить

Просто комфортно провести время)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя NatMax

Хабаровск → пообщаться

Поболтать о сериалах и играх

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя nstty

Иркутск → прогуляться, перекусить

погулять в центре,сходить в кафе или кино

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Vikishhh

Новокузнецк → пообщаться

Найти подругу, с кем можно поговорить обо всем)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nika1233

Иркутск → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Jylia

Иркутск → прогуляться, перекусить

Хочу завести друзей в новом городе

Откликнулись 2 участника

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