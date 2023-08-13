Иркутск
Профиль пользователя Arina0189

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О себе

Ищу подружек(компанию)💔
Архитектор-Дизайнер(люблю много болтать о работе🥲)
Люблю искусство
Люблю красивые места и пить кофе)
Свободное время смотрю сериалы,не только дорамы) (турецкие,аниме и разное)
Начала заниматься фитнесом)
Хочется комфортно проводить время💔

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 📸 Пофоткаться

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Иркутск → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать сходить на набережную)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Essa_9i
Иркутск → Другое

Сходить туда где вкусный кофе

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