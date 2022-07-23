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Иркутск
Профиль пользователя Anna81

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О себе

Люблю читать очень много книг.В основном это фэнтези с налетом фолеклера Скандинавии или Славянской.
Из музыки предпочитаю фолк рок в основном русский.
Очень люблю сладости.Раньше сама их готовила.
Люблю погулять,но делаю это не часто.
Смотрю иногда аниме/дорамы/сериалы.
Изредка читаю манхву/мангу.В основном романтику.
Люблю животных.Есть два кота.
Ищу в идеале друзей.)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие
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