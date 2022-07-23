О себе

Люблю читать очень много книг.В основном это фэнтези с налетом фолеклера Скандинавии или Славянской.

Из музыки предпочитаю фолк рок в основном русский.

Очень люблю сладости.Раньше сама их готовила.

Люблю погулять,но делаю это не часто.

Смотрю иногда аниме/дорамы/сериалы.

Изредка читаю манхву/мангу.В основном романтику.

Люблю животных.Есть два кота.

Ищу в идеале друзей.)