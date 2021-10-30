Ищу интернет подругу,с которой можно будет обсудить все,люблю рисовать учусь на тату мастера,из любимых исполнителей это Макс Корж,Скриптонит,Гари топор ,летом люблю кататься на велосипеде, гулять,а зимой кататься на коньках,а также пробую себя в сфере поэта.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

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