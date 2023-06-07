Привет ) ищу хороших подруг , для искреннего общения , совместных развлечений , походов в разные интересные места ) можно и выпить вместе и о жизни поговорить У меня хорошее чувство юмора , я общительная и добрая Пишите )

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💨 Кальян

Иркутск → Другое Просто комфортно провести время)

Иркутск → Другое Сходить туда где вкусный кофе

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.