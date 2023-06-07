Иркутск
Профиль пользователя Alinchik777

фото пользователя Alinchik777

О себе

Привет ) ищу хороших подруг , для искреннего общения , совместных развлечений , походов в разные интересные места ) можно и выпить вместе и о жизни поговорить
У меня хорошее чувство юмора , я общительная и добрая
Пишите )

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💨 Кальян

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

прогуляться повеселиться, пойти куда - нибудь тусить )

Участие в других событиях

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Сходить туда где вкусный кофе

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Просто комфортно провести время)

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Ищу подруг, друзей ☺️☺️☺️☺️☺️

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Девчонки, давайте познакомимся, прогуляемся, поболтаем)

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