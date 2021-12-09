Горловка
Профиль пользователя TramvayVray

фото пользователя TramvayVray

О себе

Прихожу домой и деградирую в онлайн-играх. Нужен соучастник для этого преступления.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.

Горловка → пообщаться

Вечерние битвы в BattleBit

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Горловка

Ищешь друзей и компанию в городе Горловка?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Горловка.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.