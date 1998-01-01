Борисов
Профиль пользователя Maksik1998
О себе
Меломан,слушаю все что нравиться по настроению
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🐈 Домашние животные
События пользователя
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