Борисов
Профиль пользователя Maksik1998

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О себе

Меломан,слушаю все что нравиться по настроению

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🐈 Домашние животные

События пользователя

Борисов → прогуляться, перекусить

Прогуляться,устроить неплохую фотосессию

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