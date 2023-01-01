Хошимин
Профиль пользователя cgamdm
О себе
I’m into travel, learning new things and art. I’m looking for enthusiastic and creative individuals who don’t mind talking about everything 🌏🌎🌍
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба
Не нравится:
🪐 Астрология, таро ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
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