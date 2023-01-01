Хошимин
Профиль пользователя cgamdm

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О себе

I’m into travel, learning new things and art. I’m looking for enthusiastic and creative individuals who don’t mind talking about everything 🌏🌎🌍

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Хошимин → пообщаться

Привет! Ищу друзей в Хошимине и за его пределами🌏

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

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