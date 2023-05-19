Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

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Москва → пообщаться Познакомиться с новыми людьми:) могу выслушать или просто поболтать

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Ищешь друзей и компанию в городе Хельсинки?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хельсинки.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.