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Хайфа
Хайфа
Профиль пользователя swkhy
О себе
очень хочу найти комфортных девочек для постоянного общения
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба✝️ Религия😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Участие в других событиях
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