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Хайфа
Профиль пользователя swkhy

фото пользователя swkhy

О себе

очень хочу найти комфортных девочек для постоянного общения

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба✝️ Религия😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

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