Гулькевичи
Профиль пользователя Devlina
О себе
Писательство, языки, книги
Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📚 Книги 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 📺 Политика
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы
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