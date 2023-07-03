Гулькевичи
Профиль пользователя Devlina

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О себе

Писательство, языки, книги

Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 📺 Политика

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы
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