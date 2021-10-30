Я из Казахстана, периодически живу в РФ на Алтае. Творческий человечек🧚🏻‍♀️ Люблю обожаю природу, животных, воспитываю 2х собань и 2х котуль🥹🫶🏻 Изучаю организацию пространства🧠🧘🏻‍♀️ Пытаюсь сделать себя лучше +побороть депру) Люблю добрых и искренних людей, сама такая же, но бывает душню со своим обостренным чувством справедливости и вот эти мои шуточки-подколочки..) В общем я не самый простой человек, но и не самый сложный) Хочу новых знакомств и друзей, шевелить свой мозг разными точками зрения) Отношеньки если шо не ищу, я замужем)

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

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