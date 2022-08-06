Горно-Алтайск
Профиль пользователя Hachiko
О себе
Мне девятнадцать
Люблю чай и кофе
Обожаю слушать и читать страшные истории
Люблю книги
Нравится бывать в книжных и кофейнях
Ещё люблю гулять, больше по вечерам или по ночам
Я социофоб
Люблю ходить в лес
(Так себе анкета получается как не исправляй)
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти друзей для общения
Хочу найти новые общения/друзей.
Киноманы, срочно нужен интересный сериал)
хочу найти подругу, нехватка общения
Провожу исследование - почему ты здесь? :)
Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉
давай найдём общий язык
Просто хочется общения)
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