Мне девятнадцать Люблю чай и кофе Обожаю слушать и читать страшные истории Люблю книги Нравится бывать в книжных и кофейнях Ещё люблю гулять, больше по вечерам или по ночам Я социофоб Люблю ходить в лес (Так себе анкета получается как не исправляй)

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

☣️ Токсичность 💰 Бизнес 📺 Политика

Горно-Алтайск → пообщаться Пообщаться или поговорить по телефону с кем-нибудь, скучно

Москва → Другое Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

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