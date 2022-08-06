Горно-Алтайск
Профиль пользователя Hachiko

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О себе

Мне девятнадцать
Люблю чай и кофе
Обожаю слушать и читать страшные истории
Люблю книги
Нравится бывать в книжных и кофейнях
Ещё люблю гулять, больше по вечерам или по ночам
Я социофоб
Люблю ходить в лес

(Так себе анкета получается как не исправляй)

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 💰 Бизнес 📺 Политика

События пользователя

Горно-Алтайск → пообщаться

Пообщаться или поговорить по телефону с кем-нибудь, скучно

Участие в других событиях

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Найти друзей для общения

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Хочу найти новые общения/друзей.

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Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉

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