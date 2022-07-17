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Горно-Алтайск
Профиль пользователя Anyoka

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О себе

Всем привет, я люблю смотреть фильмы, ночные прогулки с друзьями, и проводить время с близкими. Я хочу найти друзей, которые не будут обсуждать за спиной.Которые будут открытые как книжка и весёлыми.Жду именно тебя💗

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

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