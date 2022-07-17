О себе

Всем привет, я люблю смотреть фильмы, ночные прогулки с друзьями, и проводить время с близкими. Я хочу найти друзей, которые не будут обсуждать за спиной.Которые будут открытые как книжка и весёлыми.Жду именно тебя💗