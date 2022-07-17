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Горно-Алтайск
Горно-Алтайск
Профиль пользователя Anyoka
О себе
Всем привет, я люблю смотреть фильмы, ночные прогулки с друзьями, и проводить время с близкими. Я хочу найти друзей, которые не будут обсуждать за спиной.Которые будут открытые как книжка и весёлыми.Жду именно тебя💗
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры
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