Гомель
Профиль пользователя Vero_nika

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О себе

Готовлю разные блюда, люблю слушать музыку, общаться

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорить онлайн о всём чём только можно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Supriitii
Новосибирск → Другое

Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

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